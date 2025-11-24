رئيس الطائفة الإنجيلية: العملية الانتخابية فى غاية الأهمية لأنها عرس الديمقراطية

أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن العملية الإنتخابية فى غاية الأهمية لانها عرس الديمقراطية، والتي يتم المنافسة بين المرشحين، كل مرشح لديه رؤية تعبر عن آمال وطموحات.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية “صدي البلد”، أن عملية الإختيار عملية دقيقة، لانها تصنع الحاضر والمستقبل، موضحا أنه من أجل ذلك تقوم الدولة المصرية بإعطاء الإهتمام بهذه الإنتخابات.

وتابع أن الإختيار نفسه عملية مهمة للغاية، لأنه بها الإنسان بإختيار ما يعبر عن مصالحه وأحلامه وطموحاته، وبالتالي المواطن المصري يشارك بها للتعبير عن طموحاته.