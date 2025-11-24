رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة شمال القاهرة: الإقبال بين متوسط وكثيف

أكد القاضي أسامة شمردل، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة شمال القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، خلال الاتصال به عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال غرفة عمليات الهيئىة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان تم فتحها في المواعيد المقررة وعدم وجود أي شكاوى، وإقبال كثيف في عدد من اللجان وإقبال متوسط في بقية اللجان.

أشار القاضي أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة لم ترصد أي خروقات بشأن الدعاية الانتخابية أمام اللجان، مؤكدا أنه وصلت شكوى واحدة فى قسم أول المحلة بوجود تجمع خارج المركز الانتخابى بيرشد الناخبين على أرقامهم فى التسلسل وهذا خاصة بأحد المرشحين ونزل أحد أعضاء اللجنة العامة وتأكد من عدم صحة الشكوى وأن ما حدث مجرد مساعدة الناخبين لمعرفة رقمهم داخل الكشف.

وأوضح في بداية المؤتمر الصحفى نتابع المرحلة الثانية فى 13 محافظة بعدد الدوائر واللجان الفرعية وهى : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأنه هناك 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا يختارون بين 1316 يتنافسون علي 141 مقعدًا، وقطاعين للقوائم قطاع القاهرة وشرق الدلتا وجنوب ووسط الدلتا.

وأضاف أنه تم فتح اللجان الفرعية في 13 محافظة وآخر لجنتين تم فتحهما الدائرة 95 بمشتول السوق التي تأخرت ساعة وتلت عن موعد الفتح لصعوبة الوصول إلى مقر اللجنة من قبل رئيسها، ولجنة بمدرسة صلاح الدين فى مصر القديمة فتحت 10 صباحا و10 دقائق بسبب ذهاب رئيسة اللجنة إلى القاهرة نظرا لتشابه اسم المدرسة.

وأكد وجود كثافات للمندوبين لحضور عملية الاقتراع، إلا أن مقرات اللجان الفرعية لاستيعاب الأعداد بيتم اختيار 4 مندوبين للمترشحين من خلال قرعة يجريها رئيس اللجنة فى حالة زيادة العدد لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرها الأول لمتابعة فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حتى الساعة التاسعة مساء.