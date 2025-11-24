وزير الإنتاج الحربي: الدولة تسير بخطى ثابتة لترسيخ دعائم الديمقراطية

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، جاء ذلك خلال قيام الوزير بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المقطم.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركته في هذا الاستحقاق الهام تأتي انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة الإيجابية هي حق دستوري لكل مواطن ومسئولية وطنية تعكس الوعي الكبير للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، داعيًا جميع أبناء الإنتاج الحربي لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة بفاعلية، لافتًا إلى أنه عقب إتمام هذا الاستحقاق الدستوري سيكون تشكيل غرفتيّ البرلمان المصري قد اكتمل لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني واستكمال مسيرة التعاون البنّاء بين الحكومة والبرلمان لخدمة الوطن والمواطن.



وثمّن صلاح جهود مختلف الجهات بالدولة المنوطة بإدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مشيدًا بالالتزام التام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير الانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وانتشار أمني واسع بمحيط لجان الاقتراع المنتشرة بمحافظات الجمهورية لتأمين المواطنين وضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومستقرة ومنضبطة.



وأشار الوزير إلى أن المشاركة المتميزة من أبناء الوطن بالخارج والداخل، سواء بالمرحلة الأولى أو الثانية من العملية الانتخابية، تعكس وعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، معربًا عن إيمانه بقدرة المواطنين على حُسن اختيار ممثلين عنهم قادرين على التعبير عن تطلعاتهم والدفاع عن قضايا الوطن وأبنائه، خاصةً بهذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تضافر جهود جميع أبناء الوطن لمواصلة مسيرة التنمية واستكمال مساعي البناء والتطوير، مشيرًا إلى أن صوت كل مواطن أمانة يجب أداؤها ويمثل محركًا قويًا لتحقيق المصلحة العامة ورسم مستقبل أفضل للمصريين.