الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي و تطوير خطوط الإنتاج  ورفع مستويات الأداء مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري و تطبيق مبادئ الحوكمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة.

أشار إلى أهمية الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية تخدم قطاع الأسرة بجودة عالية و أسعار تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني، مع حرص الوزارة على تطوير منتجاتها طبقاً لمتطلبات السوق المحلى والعالمي، وعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية  والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع ، جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)؛ لمتابعة سير العملية الإنتاجية .

واستهل الوزير الجولة بتفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 360 الحربي) بدايةً من وصول المواد الخام للخطوط وتنفيذ مراحل التصنيع المختلفة وصولاً إلى المنتج النهائي، حيث تعد الشركة رائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة مثل (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات والديب فريزر، الغسالات ، وجهاز توليد المياه من الهواء الجوى بالتعاون مع الجانب الياباني).

كما تشارك بمنتجاتها في المبادرات والمشروعات التنموية مثل "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان البديل حيث تحظى منتجات الشركة بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة.

مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها

وخلال الجولة استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى ما إستعرضه المهندس محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية ( مصنع 360 الحربى ) من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وآخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة.

تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين

وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة الشاملة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.

وحرص الوزير " محمد صلاح " خلال الجولة المفاجئة على الحديث مع عدد من العاملين بالشركة حيث استمع إلى آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم بشأن العملية التصنيعية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لرفع شأن الشركة  بما يساهم في دعم الاقتصاد والنهوض بالصناعة الوطنية، موجهاً بالعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية ، والاهتمام بخدمة ما بعد البيع والاستجابة السريعة للشكاوى وحلها في أقرب وقت.

 وفى نهاية الجولة تفقد الوزير معرض المنتجات المدنية بشركة حلوان للأجهزة المعدنية والذى يضم كافة المنتجات التي تقوم الشركة بتصنيعها في صورتها النهائية.

مصنع 360 الحربى 

جدير بالذكر أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية ( مصنع 360 الحربى ) تعمل على المساهمة في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من خلال إنتاج كباري المواصلات ، كما تقوم الشركة باستغلال فائض الطاقات للمساهمة في تعميق التصنيع وتوفير منتج محلى بأسعار تنافسية و جودة عالية، حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية والأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

