أخبار البلد

الإنتاج الحربي تشارك في معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية | صور

كريم الخطيب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر العالمي للسكان والصحة و التنمية ،والمقرر إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر من الشهر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي؛ والمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية في مجال منتجات شركات الإنتاج الحربي، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

أوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى عرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات والحلول التي توصلت إليها شركات الإنتاج الحربي، مستغلة في ذلك فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها الصناعية، مشيراً إلى أن المعرض يعد فرصة لتعزيز الرعاية الصحية المتكاملة ومعالجة قضايا السكان، كما يهدف إلى دفع عجلة التنمية البشرية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين.

سد حاجة السوق

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن وزارة الإنتاج الحربي، تعمل على سد حاجة السوق من المنتجات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والصحة و السكان، إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك في المعرض عدة شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، منها مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) ، بماكيت المستشفى الميداني سريع التجهيز، وشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بثلاجات (تخزين و حفظ الامصال – حفظ وتخزين الادوية )، هذا بالإضافة إلى جهاز توليد المياه من الهواء الجوي، كما تشارك شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بالنجيل الصناعي، وشركة مصر الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية بـ (مصعد طبي – مصعد أفراد).

المنتجات المختلفة لشركات

وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث أنها تعد فرصة للاطلاع  على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي الصحة التنمية التكنولوجيات الاقتصاد الأخضر وزارة الإنتاج الحربي

