منتجات عسكرية بتوقيع أبناء مصر.. ترقبوا مفاجآت الإنتاج الحربي في "EDEX 2025"

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الإستعداد القوى الذى يتم حاليا للإعداد والتجهيز للنسخة الرابعة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" والذى سوف يقام بمصر فى شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف «صلاح الدين» أن معرض "EDEX 2025" هذه النسخة سوف تشهد ظهور منتجات عسكرية جديدة تم تصميمها وتصنيعها بأيادى أبناء الإنتاج الحربى.

تطوير التكنولوجيات

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة عكفت بالسنوات الأخيرة على الاستمرار في تنفيذ دورها الأساسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، سواء من خلال توطين تكنولوجيات تصنتيع حديثة وإنتاج منتجات جديدة أو من خلال تنفيذ بحوث مهمة لتطوير التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج المنتجات العسكرية النمطية بالشركات وإحياء صناعة منتجات كان توقف إنتاجها منذ فترة، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات متنوعة تهدف إلى خدمة المواطنين .

تطوير العملية الإنتاجية

وأشار إلى أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي، وهو حريص على التواجد داخل جميع الشركات والوحدات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع والتواصل المباشر مع العاملين للتعرف على مقترحاتهم لتطوير العملية الإنتاجية والعمل على حل كافة المشكلات التى قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية .

عيد الإنتاج الحربى الحادى والسبعين

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ‏مراسم الإحتفال بعيد الإنتاج الحربى الحادى والسبعين، بحضور قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والقيادات العمالية وعدد من العاملين يمثلون كافة الشركات والوحدات التابعة، وجاء ذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام .

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي كلمته التي ألقاها خلال مراسم الإحتفال بتوجيه التهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربى بمناسبة العيد الـ "71" للإنتاج الحربي، والذي يوافق ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية الصنع بإحدى شركات الإنتاج الحربي وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربى".

استعرض الوزير "محمد صلاح" أهم الإنجازات التى تم تحقيقها على الصعيدين العسكري والمدني خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التي تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربي من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة، إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق، والاهتمام بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل مناصب قيادية.