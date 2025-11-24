قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: المشاركة في الانتخابات واجب ومسؤولية على عاتق كل مواطن

وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
علياء فوزى

أدلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مرحلتها الثانية، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة، حيث أكد أهمية هذا الاستحقاق الوطني ودور المواطنين في تعزيز المسار الديمقراطي.

أكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجباً وطنياً ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، مشيراً إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس الوعي الشعبي وحرص المصريين على ممارسة حقوقهم الدستورية بكل حرية وشفافية. 

لفت إلى أن العملية الانتخابية تمثّل محطة مهمة في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز دور البرلمان كشريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء.

وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

مصر مستمرة  في ترسيخ دعائم الديمقراطية

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الدولة المصرية مستمرة في ترسيخ دعائم الديمقراطية، موضحاً أن التنظيم داخل اللجان وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية أسهم في توفير مناخ آمن وميسر للناخبين، مما يضمن سير العملية الانتخابية على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.

وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 

وفي ختام تصريحاته، دعا وزير قطاع الأعمال العام جموع المواطنين إلى التوجه إلى لجانهم الانتخابية والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس إرادة وطنية حقيقية وتدعم خطوات الدولة نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً.

