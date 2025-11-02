محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الشتاء وتحديث خطط مواجهة السيول

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمديريات الخدمية، وبدء تجهيز وصيانة 32 مخر سيل طبيعي وصناعي، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء القادم، وما قد يصاحبه من تقلبات جوية وفرص لسقوط الأمطار أو السيول.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طوارئ محتملة، وحماية المواطنين من مخاطر الأمطار والسيول خلال موسم 2025 / 2026.

وأكد المحافظ أن الدولة لن تدخر جهدًا في تأمين المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بتكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة، للوقوف على حالتها الفنية، وإزالة أية تعديات أو معوقات بها، والتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال مياه الأمطار أو السيول.

مواجهة السيول

كما وجه اللواء كدواني مديرية الموارد المائية والري بتحديث خطط مواجهة السيول بشكل دوري ومنتظم، لضمان جاهزيتها للتعامل مع أية ظروف غير متوقعة، إلى جانب المتابعة المستمرة لأعمال تطهير المخرات وإزالة العوائق، وتأهيل الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية الري ومديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق المعرضة لخطر الانهيار، واستخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات إنقاذ بري، لضمان سرعة التدخل عند الحاجة.

كما أكد على التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات، مع استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الفورية في حال حدوث طارئ.

واختتم المحافظ بتكليف إدارة الأزمات والكوارث بالتنسيق المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية، وإعداد تقارير دورية عن حالة المخرات، مؤكدًا أن المحافظة في حالة استعداد دائم لتأمين المواطنين ومواجهة أي طوارئ محتملة خلال موسم الشتاء.