من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
محافظات

صحة المنيا: تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 6 آلاف مواطن ضمن 7 قوافل

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية لخدمة المواطنين في القرى والمناطق النائية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأهالي في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت خلال شهر أكتوبر الماضي 7 قوافل طبية علاجية بعدد من قرى المحافظة، شملت: “دير العذراء، السرارية بمركز سمالوط، سمهان بمركز ديرمواس، قرية منبال بمركز مطاى، قرية صندفا بمركز بنى مزار، قرية بني أحمد وادمو بمركز المنيا”.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسئول القوافل الطبية بالمديرية، أن القوافل أسفرت عن تقديم الخدمات الطبية المجانية ل6630 مواطناً في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان، حيث تم توقيع الكشف على 1226 حالة باطنة، 1571 جراحة، 1942 أطفال، 417 نساء وتنظيم أسرة، 90 حالة أنف وأذن، 839 جلدية، 364 أسنان، و84 أمراض قلب وأوعية دموية 97 حالة عظام، كما تم تنفيذ 893 خدمة تحاليل طبية، 91 موجة صوتية، 52 أشعة عادية، و603 كشف مبكر للضغط والسكر، إضافة إلى تحويل 38 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وتنفيذ ندوات تثقيف صحي لـ709 مواطنين.
 

