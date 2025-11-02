صحة المنيا: تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 6 آلاف مواطن ضمن 7 قوافل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية لخدمة المواطنين في القرى والمناطق النائية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأهالي في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت خلال شهر أكتوبر الماضي 7 قوافل طبية علاجية بعدد من قرى المحافظة، شملت: “دير العذراء، السرارية بمركز سمالوط، سمهان بمركز ديرمواس، قرية منبال بمركز مطاى، قرية صندفا بمركز بنى مزار، قرية بني أحمد وادمو بمركز المنيا”.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسئول القوافل الطبية بالمديرية، أن القوافل أسفرت عن تقديم الخدمات الطبية المجانية ل6630 مواطناً في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان، حيث تم توقيع الكشف على 1226 حالة باطنة، 1571 جراحة، 1942 أطفال، 417 نساء وتنظيم أسرة، 90 حالة أنف وأذن، 839 جلدية، 364 أسنان، و84 أمراض قلب وأوعية دموية 97 حالة عظام، كما تم تنفيذ 893 خدمة تحاليل طبية، 91 موجة صوتية، 52 أشعة عادية، و603 كشف مبكر للضغط والسكر، إضافة إلى تحويل 38 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وتنفيذ ندوات تثقيف صحي لـ709 مواطنين.

