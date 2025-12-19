قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حضرا مسرحية أم كلثوم.. المسلماني يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالإمارات

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
أحمد البهى

شهد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حفل مسرحية (أم كلثوم .. دايبين في صوت الست) الذي يعد أضخم عرض مسرحي موسيقي يقدم سيرة كوكب الشرق .

ورحب المسلماني بحضور الشيخ عبد الله آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة .

قبيل العرض استضاف الدكتور مدحت العدل منتج العرض، رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام في مصر والإمارات بقاعة كبار الزوار ، وذلك بحضور عدد من رؤساء التحرير والشخصيات العامة.

أشاد المسلماني بالعرض المميز والأداء المدهش لأسرة المسرحية ، كما أشاد بالكلمات الرائعة التي امتدح بها الوزير الإماراتي مسرحية أم كلثوم ، وأضاف المسلماني : إن مسرحية أم كلثوم تؤكد تجدد ينابيع الموهبة والعطاء، واستدامة الإبداع المصري، إن سيدة الغناء العربي هي سيدة القيم والمبادئ، ورمز الوطنية والعروبة ، وهي سقف الفن العربي الذي لم يصل إليه أحد، ثم إنها وحدها تقف شامخة على قمة جبل الإبداع ، ولا أحد معها هناك.

الكاتب أحمد المسلماني أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مسرحية أم كلثوم دايبين في صوت الست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

ترشيحاتنا

جوارديولا

جوارديولا يكشف موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

ديشامب

بناء فريق جديد قبل مونديال 2034.. عرض تاريخي يقرب ديشامب من قيادة المنتخب السعودي

المغرب

الكونغولي ندالا حكما لمباراة المغرب وجزر القمر بافتتاحية أمم إفريقيا

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد