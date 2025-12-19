الجزء الثالث من A Knives Out Mystery يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تصدر الجزء الثالث من ‏فيلم Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery، التواجد ضمن قائمة الافلام الاعلي مشاهدة في مصر، عبر منصة نتفليكس.

تدور الأحداث في بلدة صغيرة حول جريمة قتل غامضة داخل كنيسة خلال خدمة دينية، حيث يتم العثور على أحد كبار رجال الدين ميتًا في حالة تبدو مستحيلة.

الفيلم يمزج بين الغموض والتحقيق الذكي وأجواء درامية أغمق من أجزاء السلسلة السابقة، مع لمسات من الكوميديا السوداء والتشويق.

الفيلم من بطولة Daniel Craig ، Jud Duplenticy، Glenn Clos، Josh Brolin.

ويعد الفيلم هو الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة والتي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، ومازالت تتصدر اهتمام المشاهدين.