محافظ المنيا يكرم الفائز بالمركز السادس على مستوى الجمهورية بمسابقة "تحدي القراءة العربى"

كرم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الطالب عبد الرحمن عماد الدين فوزى بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان جامعة دراية، لحصوله على المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة "تحدي القراءة العربي "في موسمها التاسع على مستوى الوطن العربي، وذلك بحضور صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، في لفتة تقدير وتشجيع للإنجازات التي يحققها أبناء المحافظة.

قدم المحافظ، خالص التهنئة للفائز، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققه من إنجاز عربي يُضاف إلى سجل التفوق لمحافظة المنيا وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن ما حققه يعكس عظمة النشء المصري وقدرته على التميز في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف محافظ المنيا ان تحقيق مراكز متقدمة فى تحدى القراءة العربى يعكس مستوى طلابنا وقدرتهم الفائقة على خوض المنافسات العالمية في المجالات الثقافية والفكرية، لافتاً الى أن هذه المسابقة تلبي شغف طلابنا للمعرفة والثقافة، ما يحتم علينا مواصلة تشجيعهم وتحفيزهم، لأن الاستثمار المعرفي والثقافي يبنى جيلاً مؤهلاً فكريًا وعلميًا لمواجهة تحديات المستقبل.

وأكد اللواء كدواني أن محافظة المنيا ستواصل دعمها لأبنائها الموهوبين والمتميزين، إيمانًا بقدراتهم اللامحدودة، مشيراً الى أن الاستثمار في العقول والنشء هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

يُذكر أن "تحدي القراءة العربي" شهد في موسمه التاسع منافسة استثنائية بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، ما يجعل فوز الطالب إنجازًا مصريًا وعربيًا مشرفًا.