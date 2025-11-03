السيطرة على حريق محدود شب في مدرسة بالمنيا

نشب حريق محدود بإحدى المدارس بحي شمال مدينة المنيا، اليوم الاثنين، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداد الي المناطق المجاورة بدون خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا بنشوب حريق داخل الغرفة التعاونية بالمدرسة "الكانتين" ومحاولة المعلمين السيطرة عليه ومنع امتداده، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم إخماد الحريق سريعًا.

من جانبه كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنيا أن النيران اشتعلت نتيجة ماس كهربائي داخل الكانتين، وامتد سريعًا لمحتويات الغرفة.

أضاف المصدر أن اليوم الدراسي كان أوشك على الانتهاء، ولم يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية أو مصابين، وتم إخماد الحريق سريعًا من قبل رجال الحماية المدنية، مطمئنًا جميع الطلاب وأولياء الأمور باستقرار العملية التعليمية بالمدرسة.