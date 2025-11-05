فحص 974 مواطنا ضمن قافلة طبية بالمنيا

تمكنت قافلة طبية مجانية نظمتها مديرية صحة المينا، في قرية منشأة المغالقة التابعة لمركز ملوي على مدار يومين، من توقيع الكشف الطبي على 974 مواطنًا، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وقال وكيل وزارة الصحة في المنيا الدكتور محمود عمر، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ القافلة على مدار يومي 3 و4 نوفمبر الجاري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خاصة في القرى الأكثر احتياجا.

فيما أوضحت مسئولة القوافل الطبية بالمديرية الدكتورة وفاء عادل، أن القافلة ضمّت عددًا من العيادات في مختلف التخصصات الطبية لتوفير خدمات شاملة للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف في تخصص الباطنة على 192 حالة، والجراحة على 258 حالة، والنساء وتنظيم الأسرة على 51 حالة، والأطفال على 274 حالة، والجلدية على 134 حالة، والأسنان على 65 حالة.

كما تم خلال القافلة إجراء 141 تحليلا متنوعا و12 حالة موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية، فضلًا عن الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ129 مواطنًا، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.