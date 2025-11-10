تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبب وفاة إسماعيل الليثي .. تُوفي عصر اليوم المطرب الشعبي إسماعيل الليثي داخل مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، متأثرًا بإصابته البالغة التي ألمّت به في حادث سير أليم قبل نحو أسبوع.

مصدر طبي بالمستشفى أكد أن الحالة الصحية للفنان كانت حرجة جدًّا منذ لحظة وصوله، إذ دخل في غيبوبة تامة استمرت حتى وفاته على الرغم من تلقيه الرعاية الطبية الكاملة داخل قسم العناية المركزة.

إسماعيل الليثي

وأوضح المصدر الطبي أن المطرب خضع لجلسة غسيل كلوي واحدة خلال فترة علاجه، وأن حالته ظلت في مرحلة الخطورة رغم تحسن طفيف في ضغط الدم وانتظام التنفس خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف أن الفرق الطبية بذلت جهودًا كبيرة لإنقاذه، غير أن إصاباته كانت بالغة ولم يستطع جسده مقاومة الصدمة التي تعرّض لها.

التقرير الطبي يكشف تفاصيل الإصابات الخطيرة

أظهر التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ملوي التخصصي أن الفنان إسماعيل الليثي كان يعاني من كسور متعددة في الأضلاع، وتهتك في الرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، إضافة إلى اشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، وكدمات شديدة في الرأس والصدر.

وفاة إسماعيل الليثي

وأشار التقرير إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع لإجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

وأوضحت التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة القوية التي تعرض لها أثناء الحادث، بينما جاءت تحاليل وظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسب الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.

حادث مروع على الطريق الصحراوي بالمنيا

تعرض الفنان الراحل لحادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا في أثناء عودته من إحياء حفل غنائي في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

رضا إسماعيل الليثي

وأسفر الحادث عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، من بينهم الفنان إسماعيل الليثي الذي نُقل في حالة حرجة إلى المستشفى. وتبين من الفحص أن السيارة التي كان يستقلها انقلبت عدة مرات، مما تسبب في إصابات متعددة بالصدر والرأس والجهاز التنفسي.

ورغم نفي الجهات الطبية ونقابة المهن الموسيقية الشائعات التي ترددت عقب الحادث عن وفاته في حينها، فإن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية حتى وافته المنية اليوم.

وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل نجله

جاءت وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد عام وشهرين فقط من وفاة نجله رضا، البالغ من العمر تسع سنوات، والذي رحل في سبتمبر 2024 إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر بالعقار الذي كانت تقيم فيه الأسرة. 

ابن إسماعيل الليثي

الحادثان شكّلا صدمة كبيرة لمحبي الفنان الذي عرف عنه التزامه الفني وابتعاده عن الأضواء إلا في إطار عمله الغنائي.

سيرة فنية ومسيرة ناجحة في الأغنية الشعبية

إسماعيل الليثي يُعد من أبرز مطربي الأغنية الشعبية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبدأ مشواره الفني بالغناء في الأفراح الشعبية قبل أن يقدم عددا من الأغنيات التي لاقت نجاحا واسعا بين الجمهور، من بينها "فكراني يا دنيا" و"سألت كل المجروحين" و"الغزالة" و"لما البت الحلوة تعدي". وتميز الليثي بصوته القوي وحضوره على المسرح، ما جعله أحد أبرز الوجوه الفنية في حفلات الزفاف والمناسبات الشعبية.

ردود فعل حزينة في الوسط الفني

أثار خبر وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حالة من الحزن في الوسط الفني، حيث نعاه عدد من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

إسماعيل الليثي

وكتب الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "نسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من كان معه، تعازينا لأسرته الكريمة، قلبي معاكم وربنا يصبركم". 

كتب المطرب الشعبي سعد الصغير قائلا: "ربنا يرحمك يا حبيبي، كنت طيب ومحترم وفي حالك".

أسباب الوفاة وفق التقييم الطبي

رجّح الأطباء أن تكون وفاة إسماعيل الليثي نتيجة إصابات متعددة بالغة أدت إلى صدمة جسدية حادة شملت الرئة والدماغ وعضلة القلب. 

وأوضح التقرير أن كسور الأضلاع وتهتك الرئة اليمنى تسببان صعوبة كبيرة في التنفس، كما أن الكدمات الدماغية والاشتباه في كسر الجمجمة أدت إلى مضاعفات خطيرة انتهت بفشل في وظائف الأعضاء الحيوية، رغم محاولات الإنعاش المستمرة.

إسماعيل الليثي

نهاية حزينة لمسيرة فنية محبوبة

برحيل إسماعيل الليثي، تفقد الساحة الغنائية الشعبية واحدًا من أبرز الأصوات التي أثرت هذا اللون الفني خلال العقدين الأخيرين، إذ جمع بين البساطة والقوة في الأداء، وترك إرثًا غنائيًا ما زال يتردد في الأفراح والحفلات الشعبية حتى اليوم.

وفاة إسماعيل الليثي حادث المنيا المطرب الشعبي إسماعيل الليثي مستشفى ملوي التخصصي تقرير وفاة إسماعيل الليثي أسباب وفاة إسماعيل الليثي حادث سير الفنانين آخر ظهور إسماعيل الليثي جنازة إسماعيل الليثي أغاني إسماعيل الليثي

