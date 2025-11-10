قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
قبل غلق باب الاقتراع.. انتشار أمنى كبير فى محيط اللجان الانتخابية
الشيخ محمد أبو بكر عن وفاة إسماعيل الليثي: لعل موت ولده قبله رفعة لدرجته
هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟.. عالم أزهري يكشف الحقيقة
وفاة إسماعيل الليثي ليلحق بابنه ضاضا.. قصة المطرب الشعبي من التوك توك إلى النهاية المفجعة
الوطنية للانتخابات: أعلى ورقة تصويت بها 62 مرشحا.. فيديو
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 10 نوفمبر 2025
الصناعه: تمويل المصانع المتعثرة مقابل حصص ملكية بين 25% و49% من رأس المال
انتخابات مجلس النواب 2025 .. السيدات تتصدرن المشهد أمام مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

​رحيل مؤلم لأهالي إمبابة| صديق إسماعيل الليثي: كان معطاء ومحبوبا في المنطقة.. وهذه كواليس وفاة ابنه

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
خاص صدى البلد

تلقى الوسط الفني والشعبي، نبأ صادما بوفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي يعد أحد أبناء منطقة إمبابة،  إثر حادث مروع وقع على الطريق الصحراوي في المنيا منذ 3 أيام فقط.

​مسيرة فنية وعلاقة قوية بالجمهور

وتواصل موقع “صدى البلد” مع مصطفي يونس أحد أصدقاء وجيران الراحل إسماعيل الليثي في إمبابة، حيث قال:​"اشتهر الليثي، رحمه الله، بنشاطه الفني الكبير وحضوره القوي في منطقة إمبابة وعرف على المستوى الأوسع بأعماله الغنائية الشهيرة، لا سيما تلك التي ظهرت في مسلسلات النجم محمد رمضان، مثل أغنية مسلسل "حبيشة" ومسلسلات أخرى.

وأضاف صديق الراحل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: ​"كان الفنان الراحل يتمتع بعلاقات طيبة وقوية مع جميع الناس، بما في ذلك العائلات والرموز في إمبابة، حيث تجمعه بهم صداقات قوية. وكان محبًا للخير، قائلا: "بالبلدي بتاع واجب"، ولا يترك مناسبة اجتماعية سواء كانت عزاء أو فرح لأي من أصدقائه أو أهله، خاصةً في نطاق إقامته الدائم بإمبابة.

واستطرد ​أن الليثي كان أيضا نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي ومحبًا لعمل الخير، وقد أقام في رمضان الماضي عزومة إفطار ضخمة على روح نجله الراحل "ضاضا"، ودعا إليها المئات من أهالي إمبابة والناس البسطاء.

كواليس وفاة نجله ضاضا

وأضاف، أن الراحل تعرض​لحادث أثناء عودته من فرح كان يقام في المنيا، حيث تعرض لحادث سير على الطريق الصحراوي. و​أدى الحادث إلى إصابته بعدة إصابات بالغة، من ضمنها كسر في الجمجمة، حتى توفي على إثرها بعد ساعات من وقوع الاصطدام.

​وأوضح أن إسماعيل الليثي  عاش صدمة نفسية قاسية ومؤلمة في العام الماضي، بعد أن توفي ابنه “ضاضا” بعدما سقط من “الدور العاشر”.  

كان الراحل متأثرًا جدًا بوفاة نجله، ليكون بذلك الحادث الأخير مثل فاجعة ثانية لأسرته وأحبائه.

إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي المطرب إسماعيل الليثي حادث إسماعيل الليثي إسماعيل الليثي إمبابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

الأهلي والزمالك

علامة استفهام.. خبير تحكيمي يهاجم حكم السوبر: الزمالك يستحق ركلتي جزاء في نهائي السوبر المصري

ترشيحاتنا

ساركوزي

القضاء يفرج عن ساركوزي ويضعه تحت رقابة "مشددة" على ذمة قضية التمويل الليبي

استئناف التصويت داخل لجان بولاق الدكرور بعد ساعة الاستراحة

استئناف التصويت داخل لجان بولاق الدكرور بعد ساعة الاستراحة

ضربتين جوّيتين استهدفتا قاربين في المياه الدولية للمحيط الهادئ

البنتاجون: مقتل 6 بضربتين أمريكيتين على قاربين مشتبه بهما بالمحيط الهادئ

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد