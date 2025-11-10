إقبال كثيف على مدارس البحر الأعظم بالجيزة لبدء التصويت في انتخابات النواب

تشهد مدرسة النهضة بشارع البحر الأعظم إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث يظهر تنوع واضح في أعمار المشاركين بين شباب وكبار السن، الذين حرصوا على التوجه إلى اللجان منذ الصباح الباكر للمشاركة في العملية الانتخابية، تأكيدًا على دورهم في تعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد.

ويأتي ذلك اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، كأول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويستمر التصويت في هذه المرحلة حتى غد الثلاثاء، على أن تُغلق أبواب اللجان الفرعية في الساعة التاسعة مساءً.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت المرحلة الأولى اليوم، بينما ستنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025، وتشمل محافظات: القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتظهر الصور والمشاهد المتداولة في مواقع اللجان حركة نشطة من المواطنين، حيث يقوم الفريق التنظيمي بتسهيل إجراءات الاقتراع وتقديم المساعدة للمواطنين لمعرفة مواقع لجانهم وأرقامهم الانتخابية، ما ساهم في انتظام سير العملية الانتخابية بسلاسة، وسط أجواء من الانضباط والحرص على الالتزام بالإجراءات التنظيمية.

ويؤكد مراقبون أن هذا الإقبال المبكر والمشاركة الواسعة للمواطنين تعكس وعيهم بأهمية التصويت والمساهمة في اختيار ممثليهم في البرلمان، وهو ما يعزز من دعائم الديمقراطية ويعكس حرص المصريين على ممارسة حقوقهم الانتخابية بشكل مسؤول ومنتظم.

كما تبرز هذه الانتخابات حرص الدولة على تنظيم العملية الانتخابية بكفاءة، وتوفير بيئة آمنة وميسرة للمواطنين في جميع المحافظات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية للانتخابات، ويتيح لكل ناخب ممارسة حقه بحرية كاملة، في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.