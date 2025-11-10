قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشاهد غير مسبوقة.. حشود الإسكندرية تفيض حماسا أمام صناديق الاقتراع

لجان الإسكندرية
لجان الإسكندرية
أحمد العيسوي

في مشهد يعبر عن روح الوطن النابضة، شهدت شوارع الإسكندرية صباح اليوم زخماً بشرياً استثنائياً، حيث تجمعت حشود غفيرة من المواطنين أمام لجان الاقتراع في منطقتي محرم بك وأبيس، في تأكيد واضح على وعي المواطن المصري وأهمية المشاركة في صنع القرار. هذا المشهد الديمقراطي المهيب جعل من أحياء الإسكندرية ساحات للوطنية الحقيقية، حيث اندمجت الأصوات في همسة واحدة تعلن أن الشعب شريك حقيقي في صنع الغد.

حماس المواطنين يعيد الحياة إلى صناديق الاقتراع
من الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية، امتلأت شوارع الإسكندرية بمواكب من الناخبين المتجهين إلى مقار الاقتراع. وقد احتشد المئات أمام كل لجنة، مشكلين طوابير منتظمة تعكس الوعي العالي والرغبة الصادقة في المشاركة. في مشهد أشبه بالاحتفالية الوطنية، تجسدت صورة الوطن في وجوه المواطنين الذين اصطفوا أمام اللجان، يحملون في قلوبهم الأمل وفي أيديهم بطاقات الانتخاب. الشباب والكبار، الرجال والنساء، الجميع شارك في هذه اللحظة التاريخية بإصرار واضح، وكأن كل ناخب يحمل رسالة مهمة يجب أن تصل.

رسالة دعم وواجب وطني
لم يكن المشهد مجرد عملية انتخابية روتينية، بل تحول إلى رسالة جماعية من أبناء الإسكندرية تؤكد على مشاركتهم الإيجابية في بناء الدولة العصرية. عبر المواطنون عن اعتزازهم بهذه المسؤولية الوطنية، مؤكدين أن الإدلاء بأصواتهم يمثل واجباً وطنياً ورسالة دعم صادقة للدولة المصرية وقيادتها السياسية في مسيرة البناء والتنمية. لقد أدرك الجميع أن صناديق الاقتراع هي الجسر الحقيقي نحو المستقبل، وأن المشاركة ليست مجرد حق بل مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع.


في اليوم الاول لم تكن صناديق الاقتراع مجرد صناديق لجمع الأصوات، بل كانت قلوباً نابضة بإرادة شعب، وعقولاً مفكرة تدرك قيمة المشاركة. الإسكندرية، بعراقة تاريخها وحداثة حاضرها، قدمت درساً في الوطنية الحقيقية، مؤكدة أن الشعوب التي تشارك في اختيار قادتها هي الشعوب التي تستحق المستقبل الأفضل.

 

الإسكندرية المواطن محرم بك أبيس الأصوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

ترشيحاتنا

وكيل صحة المنوفية

وكيل صحة المنوفية يتدخل لحل مشكلة ندب المراقبين الصحيين

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

جامعة المنوفية وشركة مياه الشرب توقعان بروتوكولًا لدعم البحث العلمي وخدمة المجتمع

تموين الشرقية

ضبط 10 أطنان أسماك مجمدة مجهولة المصدر في الشرقية

بالصور

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

سرفيس
سرفيس
سرفيس

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد