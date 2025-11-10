إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة

شهدت المدارس القومية بنات وبنين بالعجوزة إقبالًا واسعًا من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مع مشاركة متنوعة من الشباب وكبار السن، حيث حرص الجميع على التوجه منذ الصباح الباكر لضمان ممارسة حقهم الديمقراطي.

وتجري اليوم الاثنين، 10 نوفمبر، أول أيام التصويت في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، على أن تستمر عملية التصويت حتى غد الثلاثاء مع غلق اللجان الفرعية الساعة التاسعة مساءً.

وتُقسم انتخابات مجلس النواب لعام 2025 إلى مرحلتين، إذ تشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء، على أن تُجرى أيام الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجاري.

وتشهد العملية الانتخابية في مختلف اللجان تنظيمًا دقيقًا لضمان سهولة التصويت لجميع المواطنين، وسط حرص واضح من المواطنين على المشاركة الفعّالة، ما يعكس اهتمامهم الكبير بالعملية الديمقراطية ومتابعتهم لمستقبل البرلمان المصري.