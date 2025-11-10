رغم الإصابة.. سيدة تدلي بصوتها في البحر الأعظم متكأة على عكاز

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي يجري التصويت فيها في 14 محافظة من أهمها الجيزة والإسكندرية.

وشهدت لجان الانتخابات في الجيزة إقبالا كبيرا من الناخبين في الساعات الأولى من عملية الاقتراع، حيث توافد الكثير من الناخبين من شباب وكبار سن وسيدات وغيرهم من فئات الشعب المصري.

وأمام أحد لجان شارع البحر الأعظم في الجيزة، لفت الانتباه إحدى السيدات التي حرصت على التصويت والاقتراع رغم إصابتها البالغة في قدمها، إلا إنها أصرت على الحضور تلبية لواجبها الانتخابي.

وحرص موقع “صدى البلد” على لقاء السيدة التي تدعى درية محمد عبدالقادر “ربة منزل” التي جاءت إلى مقر اللجنة الانتخابية متكأة على عكاز، بعد أن ألمت بها إصابة في قدمها اليسرى اضطرتها لوضع الكثير من الضمادات على الإصابة.

وعبرت السيدة درية عبدالقادر عن حرصها على الحضور والتصويت وممارسة حقها الانتخابي حبا في النائب محمد أبو العينين، قائلة: “نزلت انتخب أبو العينين وحرصت علي الاقتراع بسببه”.

وأضافت الناخبة: “النائب أبو العينين بيقدملنا كل خير ومبيرجعش حد غير وهو منفذ طلبه وطول عمره بيساعدنا”.



وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.