إقبال كثيف على مقر الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين لمعرفة لجان الاقتراع

تزايدت أعداد الوفود وإقبال المواطنين على مقر الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين، وكيل أول مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، لمعرفة مواقع لجانهم استعدادًا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وشهد المقر حركة نشطة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، حيث حرص الكثيرون على التوجه مبكرًا للاستفسار عن أماكن الاقتراع والتأكد من أرقام لجانهم، وسط تنظيم جيد من قبل فريق الحملة لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات بشكل سريع ودقيق.

ويعد الهدف من فتح المقر للزوار هو تسهيل عملية الوصول إلى لجانهم، مشددًا على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات ودورها في تعزيز الحياة الديمقراطية في مصر.

كما لوحظ التزام المواطنين بالإجراءات التنظيمية، مما ساهم في إتمام عمليات الاستعلام بسلاسة، وسط أجواء من الحماس والمشاركة المجتمعية.