عايز أشوف أبني.. أخر كلمات إسماعيل الليثي بعد وفاة ضاضا

رحل عن عالمنا اليوم المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر يناهز ٤٥ عاما، بعد تعرضه لحادث تصادم على طريق الصعيد الصحراوي بمحافظة المنيا.

وشارك الإعلامي عمرو الليثي مقطع فيديو مؤثر من أخر حلقة له مع إسماعيل الليثي بعد وفاة أبنه ضاضا قائلا: انا الدنيا بالنسبالي انتهت، عايز اموت اشوف ابني الي راح مني.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وإسماعيل الليثي هو مطرب شعبي بدأ مشواره بالغناء فى الأفراح الشعبية ثم قدم العديد من الأغاني، مثل فكراني يا دنيا، سألت كل المجروحين، والغزالة، لما البت الحلوة تعدي".