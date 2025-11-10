انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله

رحل عن عالمنا الفنان إسماعيل الليثي مساء اليوم الإثنين، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد صراع قصير مع المرض، تاركًا حالة من الحزن العميق في الوسط الفني وبين جمهوره.

وكان الليثي قد نُقل إلى المستشفى خلال الأيام الماضية في حالة حرجة، وسط متابعة دقيقة من الأطباء، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وشهدت الساعات التي تلت إعلان الوفاة انهيار زوجته أمام المستشفى، حيث دخلت في نوبة بكاء شديدة، وسط محاولات من المقربين لتهدئتها، فيما بدأ عدد من الفنانين في نعي الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة.

ومن المقرر أن تُشيّع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة الظهر في أمابة ، على أن للصلاة عليه بحضور أسرته وعدد من زملائه من الوسط الفني.