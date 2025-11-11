في اليوم الثاني.. محافظ المنيا: لم نتلق أية بلاغات أو شكاوى بشأن انتخابات النواب 2025

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025، وتضم كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية لضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية في جميع لجان المحافظة.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون أي معوقات حتى الآن، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ترصد سير التصويت على مدار 24 ساعة وتتواصل مباشرة مع غرف العمليات الفرعية في المديريات ورؤساء المراكز لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأضاف المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية في يومها الأول، مؤكداً أن الأمور سارت بشكل طبيعي في جميع اللجان، داعياً جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، وممارسة حقهم الديمقراطي بحرية كاملة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وكان اللواء كدواني قد أجرى أمس جولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية، ووجّه رؤساء المراكز والمدن بالمرور على مقار اللجان للتأكد من توافر كافة الإمكانات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية في أبهى صورة حضارية ولائقة.

وتجري انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا في 481 مقراً انتخابياً و621 لجنة فرعية على مستوى المراكز، حيث تستقبل 3 ملايين و831 ألفاً و549 ناخباً وناخبة للإدلاء بأصواتهم، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية وانسيابية، حتى الساعة التاسعة مساءً.