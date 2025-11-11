قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بإحالة 13 متهماً للمحكمة للنظر في أمرهم، وذلك بتهمة البلطجة وفرض السيطرة علي المواطنين وترويعهم واستعراض القوة بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية.

تمكنت مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من ضبط كل من "حمدي ق"، "إسماعيل ق"، “محمد ا “، حنان ك”، ”عمر هـ"، " ايهاب ر"، ومتهمين آخرين بحوزتهم زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء وعصي خشبية، فيما ثبت من خلال التحريات وتفريغ الكاميرات صحة الواقعة بسبب خلافات بينهم.

كما تمكنت مباحث الإسماعيلية بقيادة اللواء "أحمد عليان" مدير إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، من ضبط 9 أشخاص لقيامهم بأعمال الشغب والبلطجة بأحد الشوارع الرئيسية، بنطاق منطقة أبوعطوة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، والعمل علي ضبط المتهمين الآخرين في الواقعة.

وأمر مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم "محمد هشام" مفتش مباحث المركز والمقدم "أحمد جمال" رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، لتحديد هوية المتهمين ومواجهة أعمال البلطجة والخارجين عن القانون، وسرعة ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما نجحت مأمورية مكبرة تضم كلا من النقباء"محمود طارق"، "محمود جهاد القمحاوي"، "أحمد شطا"، معاوني مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من ضبط المتهمين وضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة وعدد من زجاجات المولوتوف.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

فيما تواصل مباحث الإسماعيلية حملاتها الأمنية علي جميع مراكز ومدن وقري محافظة الإسماعيلية لفرض سيطرتها الأمنية ومكافحة أعمال الشغب والبلطجة ومداهمة أوكار المخدرات والأماكن المشبوهة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

