توك شو

38.5% نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف.. وتفاوت كبير في الأسعار بعد الضريبة

المستشار القانوني عمرو سلامة
المستشار القانوني عمرو سلامة
إسراء صبري

كشف المستشار القانوني عمرو سلامة عن أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة تبلغ 38.5% من قيمة الجهاز، موضحًا أن هذه النسبة تنعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلكين.

وقال سلامة خلال حواره ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، إن سعر هاتف «آيفون 17 برو ماكس» يبلغ نحو 67 ألف جنيه قبل الضريبة، فيما يتراوح سعره بين 95 و97 ألف جنيه بعد تطبيق الرسوم والضرائب، مشيرًا إلى أن القيمة النهائية تختلف من هاتف لآخر حسب العلامة التجارية والطراز والسعر الأصلي.

وأضاف أن بعض المواطنين تلقوا في البداية رسائل تؤكد إعفاء هواتفهم من الرسوم الجمركية، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا برسائل جديدة تطالبهم بالسداد خلال 90 يومًا، محذرًا من أن عدم الالتزام بالدفع يؤدي إلى إيقاف الهاتف عن الخدمة.

وأشار إلى أن ذلك يعكس وجود تضارب بين قرارين إداريين؛ أحدهما يقضي بالإعفاء والآخر بإلغائه، داعيا إلى مراجعة دقيقة للآلية الإلكترونية المعتمدة في إرسال القرارات لضمان الوضوح والشفافية.

الرسوم الجمركية الهواتف المحمولة

