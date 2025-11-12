تتفوق على العديد من المنافسين.. تعرف على أكثر الشركات مبيعات في سوق الهواتف المحمولة

أصدرت شركة IDC تحليلها لسوق الهواتف القابلة للطي في الصين للربع الثالث من هذا العام، حيث واصلت هواوي ريادتها، بينما تتبعها Honor، الشركة الأم السابقة. كما تظهر بعض العلامات التجارية الأخرى للهواتف الذكية في أحدث رسم بياني للشحنات.

مبيعات هواوي

حققت هواوي حصة سوقية بلغت 68.9%، وتصدّرت سوق الهواتف القابلة للطي في الصين في الربع الثالث من عام 2025، متفوقةً على هونر والعديد من المنافسين الآخرين.

ويعود الفضل في ذلك إلى هواتفها القابلة للطي الرائعة، ذات الإمكانيات التقنية المتطورة وميزاتها البرمجية المذهلة. ذكرت شركة الأبحاث أن هواوي هي أول علامة تجارية صينية تُشحن أكثر من 15 مليون هاتف قابل للطي . وقد ساعدها سعيها الدؤوب لتحسين منتجاتها على الحفاظ على ريادتها في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي.

علاوة على ذلك، ظلت الشركة ثابتة في رحلة التطور التكنولوجي وترقية تجربة الهواتف القابلة للطي في كل جانب صغير. بل إنها قامت بإجراء بعض التغييرات على عامل الشكل المعتاد للأجهزة القابلة للطي وأطلقت تصميمين جديدين: أول جهاز قابل للطي ثلاث مرات في العالم، وجهاز Pura X القابل للطي بشاشة عريضة. احتلت هونر المركز الثاني في هذه المنافسة بحصة سوقية بلغت 11.2% بفضل سلسلتي Magic V5 وMagic V Flip.

حصة سوقية

وبرزت فيفو في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 5% بعد إطلاق طراز X Fold 5، الذي عزز مكانة الهواتف القابلة للطي. حققت شركة أوبو المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 4.9%، بينما حلّ عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، سامسونج، في المركز الخامس بفضل هواتفها القابلة للطي Z المُحسّنة. بعد فترة طويلة، عادت سامسونج إلى سوق الهواتف القابلة للطي في الصين.

أشارت IDC أيضًا إلى أن هواوي وهونر وفيفو ساهمت في الحفاظ على زخم تعافي سوق الهواتف القابلة للطي في الصين. فقد شحنت 2.63 مليون وحدة في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة قدرها 17.8% على أساس سنوي. تقرير سوق الهواتف القابلة للطي في الصين للربع الثالث من عام 2025 تقرير سوق الهواتف القابلة للطي في الصين للربع الثالث من عام 2025