قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تتفوق على العديد من المنافسين.. تعرف على أكثر الشركات مبيعات في سوق الهواتف المحمولة

مبيعات هواوي
مبيعات هواوي
لمياء الياسين

أصدرت شركة IDC تحليلها لسوق الهواتف القابلة للطي في الصين للربع الثالث من هذا العام، حيث واصلت هواوي ريادتها، بينما تتبعها Honor، الشركة الأم السابقة. كما تظهر بعض العلامات التجارية الأخرى للهواتف الذكية في أحدث رسم بياني للشحنات. 

مبيعات هواوي

حققت هواوي حصة سوقية بلغت 68.9%، وتصدّرت سوق الهواتف القابلة للطي في الصين في الربع الثالث من عام 2025، متفوقةً على هونر والعديد من المنافسين الآخرين.

 ويعود الفضل في ذلك إلى هواتفها القابلة للطي الرائعة، ذات الإمكانيات التقنية المتطورة وميزاتها البرمجية المذهلة. ذكرت شركة الأبحاث أن هواوي هي أول علامة تجارية صينية تُشحن أكثر من 15 مليون هاتف قابل للطي . وقد ساعدها سعيها الدؤوب لتحسين منتجاتها على الحفاظ على ريادتها في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي. 

علاوة على ذلك، ظلت الشركة ثابتة في رحلة التطور التكنولوجي وترقية تجربة الهواتف القابلة للطي في كل جانب صغير. بل إنها قامت بإجراء بعض التغييرات على عامل الشكل المعتاد للأجهزة القابلة للطي وأطلقت تصميمين جديدين: أول جهاز قابل للطي ثلاث مرات في العالم، وجهاز Pura X القابل للطي بشاشة عريضة. احتلت هونر المركز الثاني في هذه المنافسة بحصة سوقية بلغت 11.2% بفضل سلسلتي Magic V5 وMagic V Flip.

حصة سوقية 

وبرزت فيفو في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 5% بعد إطلاق طراز X Fold 5، الذي عزز مكانة الهواتف القابلة للطي. حققت شركة أوبو المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 4.9%، بينما حلّ عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، سامسونج، في المركز الخامس بفضل هواتفها القابلة للطي Z المُحسّنة. بعد فترة طويلة، عادت سامسونج إلى سوق الهواتف القابلة للطي في الصين. 

أشارت IDC أيضًا إلى أن هواوي وهونر وفيفو ساهمت في الحفاظ على زخم تعافي سوق الهواتف القابلة للطي في الصين. فقد شحنت 2.63 مليون وحدة في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة قدرها 17.8% على أساس سنوي. تقرير سوق الهواتف القابلة للطي في الصين للربع الثالث من عام 2025 تقرير سوق الهواتف القابلة للطي في الصين للربع الثالث من عام 2025  

الهواتف القابلة للطي العلامات التجارية جهاز قابل للطي سوق الهواتف أجهزة القابلة للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

تحصين الماشيه

الخدمات البيطرية: 2.2 مليون رأس ماشية مُحصنة حتى الآن ضمن الحمى القلاعية

الزراعة

الزراعة التعاقدية: مبادرة للتوسع في المحاصيل الزيتية بالفيوم

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يشارك في نهضة مارجرجس بدير مواس ويتأمل في "الإيمان العامل"

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد