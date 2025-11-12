قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة «الأرشيديوسس» | صور
الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا
مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
محمد أضا: زيزو «ضيّع كل اللي عمله» في مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر
ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
أعلى مستوى في 3 أسابيع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر
رئيس البرلمان العربي يشيد بدقة تنظيم انتخابات مجلس النواب
«الوطنية للانتخابات»: «الداخلية» لعبت دورًا حيويًا في تأمين المقار الانتخابية والتعامل مع المشكلات

المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات،
المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات،
محمود محسن

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن وزارة الداخلية قامت بدور بارز وحيوي في تأمين اللجان والمقار الانتخابية وضمان سير العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة بسلاسة.

وأشار أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى حدوث موقف طارئ في مدينة إسنا، حيث تدخلت وزارة الداخلية بسرعة كبيرة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الطبيعي، معربًا عن شكره لجهود الوزارة وتعاونها المستمر.

وأوضح أحمد بنداري، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع وزارة الداخلية للتعامل مع جميع الشكاوى والمشكلات، بما في ذلك المشاحنات بين أنصار المترشحين، مؤكدًا أن أي فيديوهات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتم فحصها والتحقق من صحتها على الفور، وأنه يتم التعامل مع جميع الشكاوى بجدية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

