«الوطنية للانتخابات»: «الداخلية» لعبت دورًا حيويًا في تأمين المقار الانتخابية والتعامل مع المشكلات

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن وزارة الداخلية قامت بدور بارز وحيوي في تأمين اللجان والمقار الانتخابية وضمان سير العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة بسلاسة.

وأشار أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى حدوث موقف طارئ في مدينة إسنا، حيث تدخلت وزارة الداخلية بسرعة كبيرة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الطبيعي، معربًا عن شكره لجهود الوزارة وتعاونها المستمر.

وأوضح أحمد بنداري، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع وزارة الداخلية للتعامل مع جميع الشكاوى والمشكلات، بما في ذلك المشاحنات بين أنصار المترشحين، مؤكدًا أن أي فيديوهات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتم فحصها والتحقق من صحتها على الفور، وأنه يتم التعامل مع جميع الشكاوى بجدية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.