خالد الصاوي: أقترب من الانتهاء من أكثر من فيلم جديد.. و«المصيف» أول تجربة إخراجية لسليم العدوي

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي
محمد البدوي

كشف الفنان خالد الصاوي عن اقترابه من الانتهاء من تصوير عدة أفلام جديدة كان قد بدأ العمل عليها مؤخرًا، مؤكدًا أن العام المقبل سيشهد عرض عدد من الأعمال التي يشارك فيها إلى جانب نخبة من النجوم.

أول تجربة إخراجية 

وقال الصاوي، خلال حوار له عبر قناة "دي إم سي"، إن من بين هذه الأعمال فيلمًا يجمعه بالفنان محمد إمام والفنان شيكو، إلى جانب فيلم آخر بعنوان «المصيف»، وهو أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب سليم العدوي، متوقعًا أن يكون الفيلم مميزًا ومختلفًا عن السائد في السينما المصرية.

وأضاف الصاوي أن هناك العديد من الأفلام الأخرى التي ينتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يسعى لتقديم شخصيات متنوعة وجديدة ترضي جمهوره وتضيف لمسيرته الفنية.

وأكد النجم خالد الصاوي أنه لا يتردد في التعاون مع أي مخرج جديد طالما يقتنع برؤيته الفنية، قائلاً: «أنا بشم المخرج الكويس.. ومستعد أشتغل مع أي مخرج عنده رؤية مختلفة وشغف حقيقي».

واختتم الصاوي حديثه بالتأكيد على أن السينما المصرية تشهد حالة نشاط فني كبير، وأن الجيل الجديد من المخرجين يمتلك طاقات وإبداعات واعدة تستحق الدعم.

شيكو محمد إمام خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي السينما المصرية سليم العدوي

