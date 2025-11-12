خالد الصاوي: مهرجان القاهرة السينمائي واجهة مشرفة للفن والإعلام المصري

قال الفنان خالد الصاوي إنّه في السنوات الأخيرة أصبح يستعد بشكل أكبر لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحًا أنه بات يهتم أكثر بالحياة ويُقدّر مثل هذه الفعاليات الفنية التي تمثل قيمة كبيرة للفن المصري والعربي.

إبراز صورة مصر الحضارية

وأضاف الصاوي، خلال حوار له عبر قناة "دي إم سي"، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُعد واجهة مشرفة لكل الفنانين المصريين وللإعلام المصري، موجّهًا الشكر للفنان الكبير حسين فهمي على الجهود الكبيرة التي يبذلها في إدارة وتنظيم المهرجان، مؤكدًا أنه يعمل على إبراز صورة مصر الحضارية أمام العالم.

ذاكرة فنية وثقافية

وتابع الصاوي قائلاً: "أنا بحضر المهرجان من أيام ما كنا بندوّر على دعوات علشان نحضر، وده مهرجاننا الدولي الأكبر والأعرق، وكل دورة منه بتثبت إن السينما المصرية ما زالت في الصدارة"، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل ذاكرة فنية وثقافية للأجيال المختلفة.

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على أن السينما المصرية قادرة دائمًا على المنافسة عالميًا، وأن مهرجان القاهرة السينمائي يظل أحد أهم المنصات التي تحتفي بالإبداع وتدعم المواهب وتربط الفن المصري بمحيطه الدولي.