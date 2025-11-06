بالشِعر .. خالد الصاوي ينعى أحمد عبد الله بكلمات مؤثرة

نعى الفنان خالد الصاوي، المؤلف أحمد عبد الله، بعد وفاته أمس بشكل مفاجئ.

وكتب خالد الصاوي عبر حسابه على فيسبوك: “وداعا احمد عبدالله الحزن في القلب واكل طايح في أخضر خضاره عدا الجنون العواقل والمخ كاد انفجاره، احمد يا عبدالله يا بني، يا خويا جف اللي فاضل، مش قادر اكتب سامحني، يغلبني دمعي اللي سايل”.

وسوف تشيع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها.