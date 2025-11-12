وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي بوتقة للإبداع والفنون قوة ناعمة مؤثرة

قال أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن السينما تعتبر الفن الشامل لأنها تضم العديد من فروع الثقافة المختلفة، مؤكداً أن السينما تمثل التعبير المباشر عن طبيعة الشعوب ونمط حياة الإنسان، ومن ثم يأتي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كتجميع لهذه الأنماط الثقافية والفنية.

مهرجان القاهرة السينمائي

وأضاف الوزير، خلال حوار له عبر قناة دي إم سي، أن مهرجان القاهرة السينمائي من أكبر المهرجانات التي تدعمها وزارة الثقافة، موضحًا أنه ليس مجرد مهرجان فني يجمع السينمائيين في مكان واحد، بل يُعد بوتقة كاملة للصناعة الإبداعية في مجال السينما.

المستوى الإقليمي والدولي

وأشار هنو إلى أن الفنون تمثل قوة ناعمة، بل قوة مؤثرة، لأنها تتجاوز الحدود والحواجز، وتصل إلى النفوس مباشرة، مؤثرة في الثقافة والمجتمع، مؤكداً الدور الكبير الذي تلعبه السينما والفنون في تعزيز الصورة الثقافية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.