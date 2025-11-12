قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نيرمين الفقي: حضور مهرجان القاهرة السينمائي واجب على كل فنان.. والنجاح منظومة متكاملة

الفنانة نيرمين الفقي
الفنانة نيرمين الفقي
محمد البدوي

أكدت الفنانة نيرمين الفقي أن حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واجب على كل فنان مصري، مشددة على أن المشاركة فيه تمثل فرصة للاحتفاء بالفن المصري والتواصل مع الزملاء والجمهور، بغض النظر عن الأعمال التي يقدمها الفنان في تلك الفترة.

وأضافت الفقي، خلال حوار لها عبر قناة "دي إم سي"، أنها دائمًا ما تسعى لتجربة أدوار جديدة ومتنوعة، مشيرة إلى أنها اشتغلت في السابق على أدوار البنت الغلبانة والبنت الغنية، وأنها تحرص على تطوير نفسها وتجربة كل ما هو مختلف.

 الفن منظومة متكاملة

وأوضحت الفقي أن هناك العديد من المواضيع المهمة في السينما التي يحلم الفنان بتقديمها لكنها لم تُعرض بعد أو لم تتح له الفرصة لتقديمها، معتبرة أن النجاح في الفن منظومة متكاملة، تشمل التمثيل والإخراج والإنتاج والسيناريو وكل العناصر التي تساهم في إخراج العمل بالشكل الأمثل.

منصة للتجارب الجديدة والمبتكرة 

واختتمت الفنانة حديثها بالتأكيد على أن المهرجان يمثل منصة للتجارب الجديدة والمبتكرة ويتيح للفنانين فرصة الاطلاع على اتجاهات السينما الحديثة، مشددة على أهمية المشاركة المستمرة للحفاظ على المشهد الفني المصري قويًا ومتنوعًا.

نيرمين الفقي الفنانة نيرمين الفقي مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ركن السيارات

بسبب سياراتهم.. أزمة تواجه المشجعين في كأس العالم 2026‏

ستروين C4X‏‏

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر ومواصفات ستروين ‏ C4X‏ ‏

رالي جميل Rally Jameel

من الأهرامات للسعودية.. تفاصيل استقبال مصر لـ رالي جميل ‏بنسخته الخامسة ‏

بالصور

اقتربت من ربع مليون.. إطلالة نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من إيطاليا

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد