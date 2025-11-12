نيرمين الفقي: حضور مهرجان القاهرة السينمائي واجب على كل فنان.. والنجاح منظومة متكاملة

أكدت الفنانة نيرمين الفقي أن حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واجب على كل فنان مصري، مشددة على أن المشاركة فيه تمثل فرصة للاحتفاء بالفن المصري والتواصل مع الزملاء والجمهور، بغض النظر عن الأعمال التي يقدمها الفنان في تلك الفترة.

وأضافت الفقي، خلال حوار لها عبر قناة "دي إم سي"، أنها دائمًا ما تسعى لتجربة أدوار جديدة ومتنوعة، مشيرة إلى أنها اشتغلت في السابق على أدوار البنت الغلبانة والبنت الغنية، وأنها تحرص على تطوير نفسها وتجربة كل ما هو مختلف.

الفن منظومة متكاملة

وأوضحت الفقي أن هناك العديد من المواضيع المهمة في السينما التي يحلم الفنان بتقديمها لكنها لم تُعرض بعد أو لم تتح له الفرصة لتقديمها، معتبرة أن النجاح في الفن منظومة متكاملة، تشمل التمثيل والإخراج والإنتاج والسيناريو وكل العناصر التي تساهم في إخراج العمل بالشكل الأمثل.

منصة للتجارب الجديدة والمبتكرة

واختتمت الفنانة حديثها بالتأكيد على أن المهرجان يمثل منصة للتجارب الجديدة والمبتكرة ويتيح للفنانين فرصة الاطلاع على اتجاهات السينما الحديثة، مشددة على أهمية المشاركة المستمرة للحفاظ على المشهد الفني المصري قويًا ومتنوعًا.