أروى جودة: أحب مشاهدة الأفلام الصغيرة والقصص الحقيقية.. وأتمنى ترميم فيلم شارك فيه والدي

قالت الفنانة أروى جودة إنها في انتظار الاطلاع على الجدول الرسمي لعروض الأفلام خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها تحب متابعة الأفلام الصغيرة والمستقلة لمعرفة الأفكار الجديدة والاتجاهات التي تسير فيها السينما المعاصرة.

وأضافت جودة، خلال حوار لها عبر قناة "دي إم سي"، أنها تهتم بمشاهدة الأفلام التي تقدم قصصًا واقعية وحقيقية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأعمال يلمس وجدان الجمهور ويُعبّر بصدق عن الحياة.

ترميم فيلم «المجد»

وعن الفيلم العربي الذي تتمنى إعادة ترميمه، كشفت أروى أنها تتمنى إعادة ترميم فيلم «المجد»، الذي شارك فيه والدها وهو في السابعة من عمره، موضحة أنه كان يؤدي دور راكب على الخيل في أحد المشاهد، معتبرة أن هذا الفيلم يمثل لها ذكريات عائلية وفنية غالية.

واختتمت الفنانة حديثها بالتأكيد على أن مهرجان القاهرة السينمائي فرصة لاكتشاف تجارب جديدة والتعرف على مدارس فنية متنوعة، معربة عن سعادتها بالمشاركة ومتابعة فعالياته عامًا بعد عام.