بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة

وجه المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، الشكر لوسائل الإعلام على تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 بمصداقية ونقل الصورة الحقيقية للمواطن المصري.

وأضاف بنداري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المشهد الانتخابي أظهر أن الشكاوى كافة تتعلق بحرص المواطن الموجود في اللجنة الفرعية على الإدلاء بصوته بسبب الكثافات، ومن ثم، فإن المواطن كان حريصا على عدم انتهاء اليومين المخصصين للانتخابات دون الإدلاء بصوته.

وأشار إلى أنّ هذه الشكاوى كانت في مسقط رأس المترشحين، كما أن بطاقات الاقتراع نفدت في بعض اللجان.

ولفت إلى أنّ كل اللجان في المرحلة الأولى انتهت من الفرز وإعلان الحصر العددي لكل الأصوات التي حصل عليها المترشحون في الدوائر الانتخابية الـ 70، وسيكون إعلان النتيجة يوم 18 نوفمبر 2025 وفقا للجدول الزمني المعلن.