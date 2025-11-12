صرّحت الفنانة صابرين خلال لقاء تلفزيوني على قناة DMC، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بأن تجسيدها لشخصية "أم كلثوم" يُعد من أهم المحطات في مشوارها الفني.



وقالت صابرين "شخصية أم كلثوم خلتني أحب الفن أكثر، وهي من أعظم الأعمال اللي قدمتها في حياتي، لأنها علمتني كتير عن الالتزام والإخلاص للفن."

وأضافت أن المشاركة في المهرجان تُعد فرصة للاحتفاء بالفن المصري والعربي، وللتواصل مع صُنّاع السينما من مختلف الدول.

يذكر أن تألقت الفنانة صابرين في فيلم بنات الباشا و الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعرض فيلم "بنات الباشا" للمرة الأولى يوم الأربعاء 18 نوفمبر في الساعة التاسعة مساءً بدار الأوبرا المصرية، كما يُعاد عرضه مرة ثانية في سينما الزمالك يوم الخميس 19 نوفمبر في الواحدة ظهرًا، بينما يكون العرض الثالث يوم الجمعة في إحدى دور العرض الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.