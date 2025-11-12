حفيدة أم كلثوم: نرفض أن تكون هناك حفلات في إسرائيل بصوت كوكب الشرق

أكدت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة أم كلثوم، أن أم كلثوم تعد الهرم الرابع لمصر وتوفت منذ سنوات وحتى الآن يتم اقتباس أغانيها، موضحة أنها ترفض حفلات إسرائيلية لأغاني الفنانة.

وأوضحت جيهان الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن تنظيم فرقة إسرائيلية لسلسلة حفلات لأغاني أم كلثوم يعد اغتصابًا للتراث المصري، مستنكرة استغلال صوت وصورة الفنانة دون تصريح.

وقالت: "أم كلثوم هي مصر وكلنا لدينا فيها، ونرفض أن تكون هناك حفلات في إسرائيل بصوتها"، مضيفة: "لا وألف لا لحفلات إسرائيلية بصوت أم كلثوم.. مصر كلها ترفض أن يكون صوت أم كلثوم في إسرائيل".