ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي.. والمواطن يشعر بالتحسن في 2026

أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري الآن يسير بشكل أفضل وبدأ مرحلة التعافي واستعادة الاستقراربعد سنوات وفترة من الاضطراب خلال مارس 2022 وحتى نهاية فبرار 2024، والآن الاقتصاد يسير بالاتجاه الأفضل.

وأضاف محمد معيط، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه يأمل أن يكون عام 2026 للاقتصاد ويشعر المواطن بفترة الإصلاح، موضحًا أن اضطراب الاقتصاد يؤثر على المواطن في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبعدها يأتي الإصلاح ويليه التعافي والذي يعني أن العجز بدأ ينخفض وانخفاض الدين وانخفاض أسعار الفائدة.

وأشار محمد معيط، إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة التعافي ومتوقع أن تشهد أسعار السلع انخفاض خلال الفترة المقبلة، وسيشعر المواطن بشئ من الاستقرار والثيات في الكثير من الأمور.

ونوه محمد معيط بأن عام 2026 سيكون هو عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي، مضيفًا: "المشكلة التي تواجه المواطن هو الارتفاع المتكرر للأسعار، ويريد أن يشعر بزيادة مرتباته".