قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
تحليل أبعاد "الوقت" الأربعة في عظة البابا تواضروس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد: الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي.. والمواطن يشعر بالتحسن في 2026

محمد معيط
محمد معيط
هاني حسين

أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري الآن يسير بشكل أفضل وبدأ مرحلة التعافي واستعادة الاستقراربعد سنوات وفترة من الاضطراب خلال مارس 2022 وحتى نهاية فبرار 2024، والآن الاقتصاد يسير بالاتجاه الأفضل.

وأضاف محمد معيط، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه يأمل أن يكون عام 2026 للاقتصاد ويشعر المواطن بفترة الإصلاح، موضحًا أن اضطراب الاقتصاد يؤثر على المواطن في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبعدها يأتي الإصلاح ويليه التعافي والذي يعني أن العجز بدأ ينخفض وانخفاض الدين وانخفاض أسعار الفائدة.

وأشار محمد معيط، إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة التعافي ومتوقع أن تشهد أسعار السلع انخفاض خلال الفترة المقبلة، وسيشعر المواطن بشئ من الاستقرار والثيات في الكثير من الأمور.

ونوه محمد معيط بأن عام 2026 سيكون هو عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي، مضيفًا: "المشكلة التي تواجه المواطن هو الارتفاع المتكرر للأسعار، ويريد أن يشعر بزيادة مرتباته".

معيط محمد معيط اخبار التوك شو مصر الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

ترشيحاتنا

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

عقوبة البلاغ الكاذب

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وشروط التعويض

بطاقة الرقم القومي

50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي

بالصور

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من إيطاليا

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد