وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصه على لقاء وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر يمثل خارطة طريق لإنقاذ السودان.

وتطرق "عبد العاطي"، خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، للحديث عن الطلبات التي سيطلبها في هذا اللقاء: "نتحدث عن فتح ممرات إنسانية، وتأمين وصول قوافل الإغاثة الإنسانية، وأهمية الضغط على الطرف الآخر الموجود في غرب دارفور؛ للسماح بذلك؛ باعتبار أنه هو من يسيطر على الأرض بعد سقوط الفاشر".

وأكد: "لا بد أن تكون هناك ممرات إنسانية آمنة تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى هناك، وهناك أيضًا طلبات تتعلق بتأشيرات الدخول والإقامة لموظفي الإغاثة الدولية خاصة الأجانب ومن غير السودانيين، وليس بالنفاذ فقط".