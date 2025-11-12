وزير الخارجية: زيارتي للسودان بتعليمات مباشرة من الرئيس السيسي لتأكيد تضامننا مع الأشقاء

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنّ زيارته للسودان جاءت بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتأكيد على تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني ومع الحكومة السودانية ومجلس السيادة السوداني، ونقل رسالة تعكس مواقف الدولة المصرية تجاه ما يحدث في السودان، والرفض الكامل لما يحدث به، وإدانة أي فظائع ارتكبت، وأيضًا التأكيد على رفضنا الكامل لأي كيانات موازية يتم إنشاؤها في السودان كبديل عن الحكومة الشرعية وعن مجلس السيادة.

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "وبالتأكيد أيضًا الوقوف على حقيقة الأوضاع الميدانية في السودان وتطوراتها وأيضًا الجهود المصرية في إطار الرباعية الدولية وما أسفرت عنه هذه الرباعية من إعلان مبادئ صدر يوم 12 سبتمبر وهو يمثل بطبيعة الحال خريطة الطريق لإيجاد مخرج من الطريق المسدود الذي نشهده حاليًا في السودان".

وتابع: "فنحن نذهب برسالة واضحة من الرئيس السيسي؛ للتضامن، وأيضًا للاجتماع بالرئيس البرهان ورئيس الحكومة ووزير الخارجية والقيادات السودانية؛ لنستمع إليهم، ولتقييمهم الحالي للوضع على الأرض، وكيفية العمل على صيانة استقلال السودان ووحدته وسلامة أراضيه".