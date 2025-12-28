قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
برلمان

توافد كبير للناخبين على لجان الاقتراع بالجيزة للإدلاء بأصواتهم في إعادة الدوائر الـ19 الملغاة

محمد الشعراوي

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من الناخبين خاصة الشباب منذ فتح أبوابها للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لإعادة انتخابات الدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى ب٧ محافظات وذلك حسبما ورد على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب الرسمية على فيسبوك.

وتتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وترصد وتتابع سير العملية الانتخابية وانتظامها على مدار اليوم منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري في الداخل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

ويتنافس في جولة الإعادة 70 مرشحًا على 35 مقعدًا، حيث تجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى داخل 7 محافظات كالآتي: محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، ومحافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

اللجان الانتخابية الجيزة الدوائر الـ19 الملغاة المرحلة الأولى تنسيقية شباب الأحزاب

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

سيف زاهر

شخص أجنبي

حمو بيكا

الأهلي

منتخب مصر

الأهلي

جمهور الأهلي

شوبير

لاعبي منتخب الطائرة

أحمد صلاح وأحمد سعيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

د. منال إمام

محمد ماهر

د. أمل منصور

أحمد عاطف آدم

بلال قنديل

