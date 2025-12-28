توافد كبير للناخبين على لجان الاقتراع بالجيزة للإدلاء بأصواتهم في إعادة الدوائر الـ19 الملغاة

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من الناخبين خاصة الشباب منذ فتح أبوابها للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لإعادة انتخابات الدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى ب٧ محافظات وذلك حسبما ورد على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب الرسمية على فيسبوك.

وتتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وترصد وتتابع سير العملية الانتخابية وانتظامها على مدار اليوم منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري في الداخل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

ويتنافس في جولة الإعادة 70 مرشحًا على 35 مقعدًا، حيث تجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى داخل 7 محافظات كالآتي: محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، ومحافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.