الأمطار تغرق خيام النازحين في مدينة غزة والرياح تدمر مئات أخرى

أغرقت الأمطار الغزيرة خيام النازحين في مدينة غزة، ودمرت الرياح مئات أخرى، مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، منذ يوم أمس، في ظل نقص الإمكانيات، وغياب وسائل الحماية من البرد والأمطار.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تعرضه لمنخفض جوي شديد مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وسط عجز تام في سبل الحماية، والإمكانيات الإغاثية، ما اضطر النازحون إلى قضاء ليلتهم يوم أمس، كما حالهم في كل منخفض، تحت تأثير البرد القارس، والرياح التي مزقت ما تبقّى من خيامهم المهترئة، فأصبحت لا تصلح لحماية ساكنيها في مثل هذه الأجواء.

ويواجه النازحون ظروفًا قاسية وسط برد قارس ورياح عاتية، إذ يعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف، حيث يقيم أغلبهم في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، دون أي وسائل تحميهم من البرد والعواصف.

ويفاقم غياب الوقود الأزمة، إذ تجد العائلات نفسها عاجزة عن تأمين أي وسيلة للتدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة ليلا، الأمر الذي انعكس سلبا على الكثير من الأطفال، حيث سجل وفاة عدد منهم.

من جهة أخرى، قطع مستوطنون، الليلة الماضية، نحو 40 شجرة زيتون في بلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة.



وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة خلة السدرة في البلدة، وقطعوا 40 شجرة زيتون.



تجدر الإشارة، إلى أن المستوطنين أقاموا مؤخرا بؤرة استعمارية قرب مخماس، تُستخدم كنقطة تجمع وتخطيط للاعتداءات المتكررة بحق المزارعين وأراضيهم، في ظل تصاعد الاعتداءات والاستهداف المنهجي للمنطقة.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، بلدة جبع جنوب جنين فجرا، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها وسرقت أموالا من المنازل التي قامت بمداهمتها، إضافة إلى مصاغ ذهبي.

وفي سياق الاعتقالات الاسرائيلية المتكررة ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة مواطنين من بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر محمد الغول، وقصي حامد، وأحمد جميل حامد، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.