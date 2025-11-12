وزير الخارجية: مصر لم ولن تتوقف أو تتردد عن دعم السودان الشقيق

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تقف مع الشعب السوداني للحفاظ على مقدراته، مشيرا إلى أن السودانيين يحظون بأعلى درجات الرعاية في مصر.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن مصر لم ولن تتوقف أو تتردد عن دعم السودان الشقيق، مؤكدا: “للأسف مأساة السودان تكمن في الدور الخارجي، وتدفق السلاح من دول محيطة به، ويجب قطع هذه الإمدادات”.

ولفت وزير الخارجية، إلى أنه لا يوجد حل عسكري في السودان، مؤكدا ضرورة وجود حل سياسي.

وشدد على أن مصر تدعم المؤسسة العسكرية السودانية بكل قوة؛ لأنها لا يمكن استبدالها بكيانات موازية.