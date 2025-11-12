وزير الخارجية: نعمل ليكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ملزما وضمان إدخال المساعدات

أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أنه بفضل جهود وقيادة الرئيس ترامب مع القيادة المصرية؛ تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، باتفاق مشترك بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، ونعمل الآن على تثبيته.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي، إنه لا بد من العمل على ضمان أن يكون هذا الاتفاق ملزما، مع عدم العودة للحرب مرة أخرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والعمل على انسحاب إسرائيل منه.

ولفت وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى أننا نحتاج إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، للعمل على إنهاء الحرب بقطاع غزة.