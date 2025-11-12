بدر عبد العاطي: دعوت وزير خارجية تركيا لـ مؤتمر إعادة إعمار غزة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أنه وجه الدعوة لوزير الخارجية التركي للمشاركة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي ستستضيفه القاهرة خلال الأسابيع القادمة؛ لسرعة تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي، نعمل على التأكيد على صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وحقه في تأهيل البنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب الإسرائيلية.

وأكد وزير الخارجية،: نرفض بشكل كامل والسياسات التي تستهدف فرض الأمر الواقع، بما فيها الاستيطان، ومحاولة ضم الضفة الغربية، إضافة إلى أنه نرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.