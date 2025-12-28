حسام حسن: المشوار ما زال طويلا في أمم إفريقيا.. واللاعبون يمتلكون إمكانيات كبيرة

كشف الإعلامي أمير هشام ، عن تصريحات المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال حسام حسن: نلعب كل مباراة بطريقة مناسبة لتحقيق الفوز ، و أشكر كل اللاعبين علي الالتزام والانسجام مع أي طريقة لعب.

وأضاف : "المشوار ما زال طويلا في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، واللاعبون يمتلكون إمكانيات وحافز كبير وروح عالية والكرة في أفريقيا تتطور للأفضل دائما وجميع منتخبات البطولة قوية و تقدم مباريات رائعة ولا يوجد منتخب ضعيف".

وختم : "الجماهير المصرية تتفاعل مع اللاعبين بعد الأداء والروح وأنا سعيد بثقة الشعب المصري وجاهزون لأي مواجهة في دور الـ 16 وأمتلك لاعبين كبار".