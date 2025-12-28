إعلامي: حسام حسن رد على المشككين.. ولم نرى المنتخب بهذه الحالة منذ سنوات

أشاد الإعلامي كريم رمزي بأداء منتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية في المغرب.

وقال كريم رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: حسام حسن ناجح نجاح باهر مع منتخب مصر منذ توليه تدريب منتخب مصر.

وأضاف، أن البعض شكك في قدرات حسام حسن قبل كأس الامم الافريقية ودائما ما يتعرض للانتقادات ولكنه يستحق التحية على هذه الروح.

وتابع أن منتخب مصر أول منتخب يضمن تأهله إلى دور الـ١٦، وقدم مباراة ملحمية أمام جنوب إفريقيا ويستحق التقدير.

واختتم: اتركوا حسام حسن يعمل في صمت واثق من قدرته في عمل حالة مميزة، ولم نرى هذه الروح في منتخب مصر منذ سنوات طويلة.