وزير الخارجية التركي: ندعو إسرائيل لفتح كل المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه نستمر في التواصل مع مصر في القضايا الأقليمية على رأسها الأزمة في قطاع غزة، من أجل اتخاذ إجراءات إيجابية لتثبيت وقف إطلاق النار.

وقال هاكان فيدان، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أنه ندعو إسرائيل لفتح كل المعابر من أجل العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عراقيل.

وتابع وزير الخارجية التركي، أن هناك سفينة محملة انطلقت إلى ميناء العريش مؤكدا أنه سنحاول ان نوفر كل الفرص المتاحة للأعمار وقريبا سيكون هناك مؤتمر اعادة الإعمار والذي سيكون في القاهرة.