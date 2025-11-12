توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية التركي، في مباحثات بأنقرة أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مع ضرورة الإنتقال

للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه نتطلع لمشاركة تركية فعالة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، مؤكدا أنه نعمل على حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد وزيرا الخارجية المصري على تمسكهما بضرورة التوصل إلى حل الدولتين.

وأشار بدر عبد العاطي إلى أن موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مع أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان