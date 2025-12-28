قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سندرلاند يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| فورد توروس 2026 الفيس ليفت .. فحوصات أساسية للعربيات خلال الشتاء
ما وراء الصناديق.. الساعات الأخيرة ترسم ملامح جولة الإعادة
القبض على شخص بحوزته أموالا وبطاقات شخصية للناخبين في سوهاج
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تسحب الجنسية من 4 أشخاص بسبب الغش والتزوير

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 4 أشخاص بسبب الغش والتزوير، في إطار معالجة قضايا التجنس غير القانوني، بما في ذلك التجنس بطرق لا تتوافق مع الإجراءات الدستورية.

وجاء في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرار مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 4 أشخاص، استنادا إلى المادة 21 مكررا "أ"، المعنية بالغش والتزوير.

ونص القرار الذي حمل الرقم 1657 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية.

وتشير البيانات الرسمية والإعلامية إلى تصاعد معالجات قضايا التجنس غير القانوني، بما في ذلك التجنس بطرق لا تتوافق مع الإجراءات الدستورية، أو عبر التزوير وتقديم بيانات وشهادات مزورة، إضافة إلى مراجعة ملفات الحاصلين على الجنسية بموجب "أعمال جليلة".

 كما تشمل الإجراءات حالات ترتبط بالانتماء لجهات أجنبية أو الترويج لأفكار تمس الأمن الوطني، وفق القانون.

السلطات الكويتية الغش الجريدة الرسمية مجلس الوزراء الكويت الجنسية الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

صورة ارشيفية

شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع

ترشيحاتنا

البابونج

رغم فوائده.. تحذير: البابونج يسبب أضرارا خطيرة

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة الحوار

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: 2025 في إفريقيا .. عام التحولات الكبرى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

المزيد