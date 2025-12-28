الكويت تسحب الجنسية من 4 أشخاص بسبب الغش والتزوير

سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 4 أشخاص بسبب الغش والتزوير، في إطار معالجة قضايا التجنس غير القانوني، بما في ذلك التجنس بطرق لا تتوافق مع الإجراءات الدستورية.

وجاء في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرار مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 4 أشخاص، استنادا إلى المادة 21 مكررا "أ"، المعنية بالغش والتزوير.

ونص القرار الذي حمل الرقم 1657 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية.

وتشير البيانات الرسمية والإعلامية إلى تصاعد معالجات قضايا التجنس غير القانوني، بما في ذلك التجنس بطرق لا تتوافق مع الإجراءات الدستورية، أو عبر التزوير وتقديم بيانات وشهادات مزورة، إضافة إلى مراجعة ملفات الحاصلين على الجنسية بموجب "أعمال جليلة".

كما تشمل الإجراءات حالات ترتبط بالانتماء لجهات أجنبية أو الترويج لأفكار تمس الأمن الوطني، وفق القانون.